Суд назначил 48-летней жительнице Лунинского района наказание за выращивание в больших объемах мака.
В начале мая женщина посеяла на своем огороде семена наркосодержащих растений и вплоть до августа ухаживала за посадками, поливая и пропалывая их.
«Тем самым она вырастила 290 кустов растений мака, то есть совершила культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
За совершенное преступление огородница получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Скоро и картошку признают наркотиком.