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Криминал | Жительнице Лунинского района дали срок за выращивание мака

14.09.2017|15:42
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Суд назначил 48-летней жительнице Лунинского района наказание за выращивание в больших объемах мака.

В начале мая женщина посеяла на своем огороде семена наркосодержащих растений и вплоть до августа ухаживала за посадками, поливая и пропалывая их.

«Тем самым она вырастила 290 кустов растений мака, то есть совершила культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

За совершенное преступление огородница получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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Гость|14.09.2017 16:42|

Скоро и картошку признают наркотиком.

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