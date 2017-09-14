14.09.2017 | 15:42

Суд назначил 48-летней жительнице Лунинского района наказание за выращивание в больших объемах мака.

В начале мая женщина посеяла на своем огороде семена наркосодержащих растений и вплоть до августа ухаживала за посадками, поливая и пропалывая их.

«Тем самым она вырастила 290 кустов растений мака, то есть совершила культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

За совершенное преступление огородница получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.