В Мокшанском районе возбуждено уголовное дело в отношении депутата комитета местного самоуправления Засечного сельсовета.
Он подозревается в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью потерпевшего.
В июне мужчина, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым и на крыльце собственного дома несколько раз ударил его стеклянными бутылками по голове.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Как по барабану двумя сразу? Однако озорник!!!