14.09.2017 | 15:11

В Мокшанском районе возбуждено уголовное дело в отношении депутата комитета местного самоуправления Засечного сельсовета.

Он подозревается в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью потерпевшего.

В июне мужчина, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым и на крыльце собственного дома несколько раз ударил его стеклянными бутылками по голове.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.