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Криминал | Мокшанский депутат подозревается в избиении приятеля бутылками по голове

14.09.2017|15:11
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В Мокшанском районе возбуждено уголовное дело в отношении депутата комитета местного самоуправления Засечного сельсовета.

Он подозревается в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью потерпевшего.

В июне мужчина, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым и на крыльце собственного дома несколько раз ударил его стеклянными бутылками по голове.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Гость|14.09.2017 15:39|

Как по барабану двумя сразу? Однако озорник!!!

Гость|14.09.2017 15:44|

Еще какой озорник кто же такого выброл наверное тоже озорники.

Гость|14.09.2017 15:46|

Я уж не понял сначало думал Вобликов свои ликторат воспитывает.

Имя: Гость
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