13.09.2017 | 15:01

В пятницу, 8 сентября, возле села Комаровка Кузнецкого района было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Первоначальное расследование показало, что трое жителей Кузнецкого района 1991, 1992 и 1997 года рождения устроили застолье со спиртным, а затем вызвали такси. Во время поездки между водителем и пассажирами разгорелся конфликт, закончившийся трагедией.

«Злоумышленники нанесли потерпевшему удары в область головы и грудной клетки, после чего оставили его в лесном массиве близ села Комаровка. От полученных травм мужчина скончался на месте», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

Младший из подозреваемых был оперативно задержан сотрудниками полиции и по решению суда заключен под стражу. Еще двое подозреваемых объявлены в розыск. Это Сурков Арслан Мянсурович (родился 6 января 1991 года) и Давыдов Ринат Рафикович (родился 21 октября 1992).

Расследование уголовного дела продолжается.