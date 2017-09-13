В пятницу, 8 сентября, возле села Комаровка Кузнецкого района было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Первоначальное расследование показало, что трое жителей Кузнецкого района 1991, 1992 и 1997 года рождения устроили застолье со спиртным, а затем вызвали такси. Во время поездки между водителем и пассажирами разгорелся конфликт, закончившийся трагедией.
«Злоумышленники нанесли потерпевшему удары в область головы и грудной клетки, после чего оставили его в лесном массиве близ села Комаровка. От полученных травм мужчина скончался на месте», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.
Младший из подозреваемых был оперативно задержан сотрудниками полиции и по решению суда заключен под стражу. Еще двое подозреваемых объявлены в розыск. Это Сурков Арслан Мянсурович (родился 6 января 1991 года) и Давыдов Ринат Рафикович (родился 21 октября 1992).
Расследование уголовного дела продолжается.
Почему то не удивительно видеть такие ФИО.