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Криминал | В Кузнецком районе до смерти избили таксиста

13.09.2017|15:01
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В пятницу, 8 сентября, возле села Комаровка Кузнецкого района было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Первоначальное расследование показало, что трое жителей Кузнецкого района 1991, 1992 и 1997 года рождения устроили застолье со спиртным, а затем вызвали такси. Во время поездки между водителем и пассажирами разгорелся конфликт, закончившийся трагедией.

«Злоумышленники нанесли потерпевшему удары в область головы и грудной клетки, после чего оставили его в лесном массиве близ села Комаровка. От полученных травм мужчина скончался на месте», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

Младший из подозреваемых был оперативно задержан сотрудниками полиции и по решению суда заключен под стражу. Еще двое подозреваемых объявлены в розыск. Это Сурков Арслан Мянсурович (родился 6 января 1991 года) и Давыдов Ринат Рафикович (родился 21 октября 1992).

Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|13.09.2017 15:22|

Почему то не удивительно видеть такие ФИО.

Гость|13.09.2017 15:33|

уроды

Гость|13.09.2017 15:42|

penzainform.ru писал(a):

Это Сурков Арслан Мянсурович (родился 6 января 1991 года) и Давыдов Ринат Рафикович (родился 21 октября 1992).

Онижедети? за такое просто расстрел на месте без суда и следствия

Гость|13.09.2017 15:51|

Таксистам бы какие кнопки сигнала sos,хотя бы у своих о помощи просить. Скотов много.

Гость|13.09.2017 15:54|

Странно, фамилии вроде русские, а зовут черти как.

Гость|13.09.2017 15:55|

двое точно зека, недавно освободились

Гость|13.09.2017 16:11|

Гость писал(a):

двое точно зека, недавно освободились
зек не когда ни кого не обидит,чёрт кого угодно,на курбан почудили,это им зачтёться на суду у аллаха

Гость|13.09.2017 16:18|

Работаю в такси.Случайно нажал на кнопку, в таких случаях,экстренного вызова.Через...5 минут!!! диспетчер спросила,что у меня случилось?Я ответил,что нажал случайно,а если бы что и случилось,то вряд ли бы вы уже смогли до меня дозвониться и чем то помочь.

Гость|13.09.2017 16:20|

Лучше пьяных не возить,пусть их на "воронке" развозят.

Гость|13.09.2017 16:29|

У наших пензенских в зелке "тревога" есть

Гость|13.09.2017 16:46|

Рафик полностью неуиновник.

Гость|13.09.2017 17:22|

Гость писал(a):

Рафик полностью неуиновник.
Что же он тогда дружков своих не остановил?По любому соучастник.

Гость|13.09.2017 17:30|

Он не в теме. Камеди не смотрит.

Гость|13.09.2017 17:31|

Глянь видос про рафика в крайней степени невиновного

Имя: Гость
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