13.09.2017 | 09:57

В Пензе возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации товаров через Интернет. С соответствующим заявлением в полицию обратилась 29-летняя жительница города.

Женщина сообщила, что на сайте «Юла» увидела объявление о продаже детских игрушек и решила купить 29 кукол.

Пензячка связалась с продавщицей и, следуя договоренностям, перечислила на счет ее банковской карты 4 500 рублей. Однако трек-номер якобы высланной посылки оказался недействительным, а объявление - заблокированным.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.