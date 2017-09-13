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Криминал | Пензячка заплатила 4 500 рублей за 29 несуществующих кукол

13.09.2017|09:57
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В Пензе возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации товаров через Интернет. С соответствующим заявлением в полицию обратилась 29-летняя жительница города.

Женщина сообщила, что на сайте «Юла» увидела объявление о продаже детских игрушек и решила купить 29 кукол.

Пензячка связалась с продавщицей и, следуя договоренностям, перечислила на счет ее банковской карты 4 500 рублей. Однако трек-номер якобы высланной посылки оказался недействительным, а объявление - заблокированным.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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Гость|13.09.2017 10:42|

29 ЛЕТ 29 КУКОЛ

Гость|13.09.2017 10:43|

Гость писал(a):

29 ЛЕТ 29 КУКОЛ
одна кукла 155 руб ? не надо гнаться за дешевизной !

Имя: Гость
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