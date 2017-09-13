В Пензе возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации товаров через Интернет. С соответствующим заявлением в полицию обратилась 29-летняя жительница города.
Женщина сообщила, что на сайте «Юла» увидела объявление о продаже детских игрушек и решила купить 29 кукол.
Пензячка связалась с продавщицей и, следуя договоренностям, перечислила на счет ее банковской карты 4 500 рублей. Однако трек-номер якобы высланной посылки оказался недействительным, а объявление - заблокированным.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
29 ЛЕТ 29 КУКОЛ