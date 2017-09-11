11.09.2017 | 10:12

Пять из тридцати доз наркотиков успел разложить по тайникам житель Нижнего Ломова в областном центре, когда его задержали сотрудники полиции.

На улице Толстого они заметили подозрительного человека, при обыске у него изъяли крупную партию запрещенного вещества.

Ранее судимый за грабеж и разбой мужчина рассказал, что такой способ разбогатеть ему предложил сосед по дому.

«В его обязанности входило забирать оптовый клад с наркотическим средством, который впоследствии необходимо было разложить по закладкам, распределив на территории Пензы.

Для отчета о распределении гриппер-пакетов с наркотическим веществом злоумышленник представлял фотографии и списки адресов, по которым они были разложены», - сообщил следователь отдела № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Тигран Авакимян.

Потом он возвращался в Нижний Ломов за новой партией.

Однако на этот раз дома он окажется не скоро, поскольку взят под стражу. За содеянное 29-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.