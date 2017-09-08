08.09.2017 | 15:55

33-летний житель Пензы, ранее не замеченный в нарушении Уголовного кодекса, предстанет перед судом. Ему инкриминируется кража в крупном размере и незаконное проникновение в помещение.

Мужчина работал в пункте приема металла. В середине июня он проездом оказался в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района и в нежилом здании приметил катушки с медным проводом.

Через несколько суток ночью он приехал на машине в Чаадаевку, захватив набор инструментов. С их помощью пензенец отключил сигнализацию, выбил засов на двери и проник в здание. Оттуда он вынес 25 катушек с медным проводом, радиатор частотного преобразователя и 10 электродвигателей. Стоимость похищенного составила более 265 тысяч рублей.

Свою добычу ночной вор отвез на автомобиле в пункт приема металлолома, где работал. Катушки с медным проводом он передал своему начальнику, соврав, что купил их в одном из районов. Другие изделия мужчина смешал с металлоломом.

Когда его работодатель попытался вывезти катушки с проводом без документов в Ульяновскую область, чтобы там продать, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Гражданин рассказал историю появления ценного груза.

«Похищенное имущество изъято, опознано представителем потерпевшего и возвращено законному владельцу. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.