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Криминал | Приемщик металла привез на работу украденные катушки с медным проводом

08.09.2017|15:55
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33-летний житель Пензы, ранее не замеченный в нарушении Уголовного кодекса, предстанет перед судом. Ему инкриминируется кража в крупном размере и незаконное проникновение в помещение.

Мужчина работал в пункте приема металла. В середине июня он проездом оказался в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района и в нежилом здании приметил катушки с медным проводом.

Через несколько суток ночью он приехал на машине в Чаадаевку, захватив набор инструментов. С их помощью пензенец отключил сигнализацию, выбил засов на двери и проник в здание. Оттуда он вынес 25 катушек с медным проводом, радиатор частотного преобразователя и 10 электродвигателей. Стоимость похищенного составила более 265 тысяч рублей.

Свою добычу ночной вор отвез на автомобиле в пункт приема металлолома, где работал. Катушки с медным проводом он передал своему начальнику, соврав, что купил их в одном из районов. Другие изделия мужчина смешал с металлоломом.

Когда его работодатель попытался вывезти катушки с проводом без документов в Ульяновскую область, чтобы там продать, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Гражданин рассказал историю появления ценного груза.

«Похищенное имущество изъято, опознано представителем потерпевшего и возвращено законному владельцу. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|08.09.2017 16:24|

penzainform.ru писал(a):

сотрудниками правоохранительных органов
Это каких таких органов? Может быть, прокуратуры? Что за ложная стыдливость, товарищи?

Гость|08.09.2017 17:48|

все очень банально ... просто нашли козла отпущения ...

Гость|08.09.2017 18:34|

Вместо того что бы сообщать в эти самые органы о сомнительных поступлениях, он сам воровал вот жеж гад. Если раньше зимой воровали, то сейчас уже никого не стесняются воруют всё до чего могут дотянуться.

Имя: Гость
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