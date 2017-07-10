10.07.2017 | 16:44

Во время расследования уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Каменки, распространявшего в социальных сетях экстремистские материалы, был выявлен факт размещения им в «ВКонтакте» аудиозаписи, которая имела признаки унижения достоинства группы лиц по признаку происхождения.

По заявлению зампрокурора области 6 июля Железнодорожный суд Пензы признал аудиозапись экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории России.

«После вступления решения в законную силу указанная аудиозапись будет внесена в Федеральный список экстремистских материалов», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.