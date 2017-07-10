Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|10 июл 2017|17:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+18oC
Завтра | Гроза |
  68.77  |  $  60.30
 

Криминал | Жителя Каменки осудили за размещение запрещенной песни в соцсети

10.07.2017|16:44
Печать

Во время расследования уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Каменки, распространявшего в социальных сетях экстремистские материалы, был выявлен факт размещения им в «ВКонтакте» аудиозаписи, которая имела признаки унижения достоинства группы лиц по признаку происхождения.

По заявлению зампрокурора области 6 июля Железнодорожный суд Пензы признал аудиозапись экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории России.

«После вступления решения в законную силу указанная аудиозапись будет внесена в Федеральный список экстремистских материалов», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|10.07.2017 17:29|

penzainform.ru писал(a):

унижения достоинства группы лиц по признаку происхождения
А точнее?

Гость|10.07.2017 17:31|

Средь них - пострадавший от Сталина Каплер,

Средь них - уважаемый мной Чарли Чаплин,

Мой друг Рабинович и жертвы фашизма,

И даже основоположник марксизма.

Но тот же алкаш мне сказал после дельца,

Что пьют они кровь христианских младенцев;

И как-то в пивной мне ребята сказали,

Что очень давно они бога распяли!

Высоцкого запрещать когда будем?

Гость|10.07.2017 17:36|

Происхождение никто унизить не может. Это в душе человека.

Гость|10.07.2017 17:37|

НЕ БРАТ ТЫ МНЕ ГНИДА ЧЕРНОЖОПАЯ!!!!

Судить будете ублюдки путинские?

Гость|10.07.2017 17:38|

НЕ БРАТ ТЫ МНЕ ГНИДА ЧЕРНОЖОПАЯ!!!!

Судить будете ублюдки путинские?

Гость|10.07.2017 17:39|

Я не любил советского народа,

Дискуссий о жидах и колбасе,

Я не любил любое время года –

Ведь пили и болели тут во все.

---

И это чувство, что порвали парус,

А вскорости кирдык и кораблю, –

В те времена я был уверен, каюсь,

Что это никогда не полюблю.

---

Я не любил кровавых девяностых,

Страны распотрошенное нутро,

Братковский черный мрамор на погостах,

Бюджетников, торгующих в метро,

---

Войну в Чечне, поддельную свободу,

В ларьке поддельный кюрасао блю,

Верховную крапленую колоду –

И знал, что сроду их не полюблю.

---

Я не люблю «Единую Россию»

И всех, кто дал себя употреблять–

Привычных и к насилью, и к бессилью,

И к травле, и к затравленности, б...,

---

И выдачу бабла электоратам,

И это их сатрапство вполруки,

С подмигиваньем Штатам и богатым,

Медвежьему рычанью вопреки.

---

Я не люблю окурков и огарков,

Собой изображающих народ,

И патриархов в роли олигархов,

И, Господи прости, наоборот.

---

Я не люблю тупого шоуменства,

Пролезшего на первые места.

Я не люблю Максимова и Эрнста

И Белого, сыгравшего Христа.

---

Я не люблю «Поэта с гражданином»

И их еженедельное кино:

Они с подачи Путина даны нам,

Иначе их прикрыли бы давно.

---

И всех иных, кто, рожу скосоротив,

В кармане фигу делает Кремлю,

И всех, кто за, и всех, кто как бы против,

И всех, кто воздержался – не люблю,

---

Весь край, где снег и пробки, вонь и лужи,

Где если кто не сволочь, то дебил,

Но главное – уменье сделать хуже,

Чтоб я потом все это полюбил.

---

Нацисты ждут, готовятся нацмены,

На выборах бардак, кранты рублю –

Но впереди такие перемены,

Что я, глядишь, и это полюблю:

---

Пространство дури, бывшее единым,

Правленье на потеху всей Земли,

А главное – «Поэта с гражданином»,

Что скрашивали это, как могли.

Гость|10.07.2017 17:41|

Гость писал(a):

Я не люблю «Единую Россию»

И всех, кто дал себя употреблять–

Привычных и к насилью, и к бессилью,

И к травле, и к затравленности, б...,

Её всё не сумасшедшие ненавидят.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!