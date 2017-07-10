10.07.2017 | 09:36

20-летний житель Пензы признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В апреле текущего года молодой человек в разных местах города нашел несколько свертков со спайсом и присвоил их для личного употребления. Вес наркотика составил почти семь граммов.

«Пензенец пояснил, что адреса, где лежал спайс, были ему примерно известны, поскольку ранее он присутствовал при раскладке наркотиков знакомой девушкой», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Учитывая молодой возраст злоумышленника, признание вины, а также отсутствие судимостей, служители Фемиды назначили ему наказание - три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.