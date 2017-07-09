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Криминал | 28-летний пензенец признался в краже велосипеда

09.07.2017|11:46
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Жительница Засечного оставила велосипед на лестничной площадке, а утром ей пришлось обратиться в полицию: транспортное средство исчезло.

«Была установлена причастность к совершению хищения жителя Пензы 1989 года рождения. В ходе допроса он пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в один из домов в селе Засечном и увидел велосипед, который не был оборудован защитной системой. Молодой человек вынес транспортное средство на улицу и поехал на нем домой», - сообщила начальник отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Жаткина.

Сотрудники правоохранительных органов вернут велосипед владелице, а молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

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Гость|09.07.2017 13:32|

penzainform.ru писал(a):

и увидел велосипед, который не был оборудован защитной системой
Что это за система чудная такая))) Китайская проволока в пластике с типа замком?)

Имя: Гость
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