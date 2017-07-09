09.07.2017 | 11:46

Жительница Засечного оставила велосипед на лестничной площадке, а утром ей пришлось обратиться в полицию: транспортное средство исчезло.

«Была установлена причастность к совершению хищения жителя Пензы 1989 года рождения. В ходе допроса он пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в один из домов в селе Засечном и увидел велосипед, который не был оборудован защитной системой. Молодой человек вынес транспортное средство на улицу и поехал на нем домой», - сообщила начальник отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Жаткина.

Сотрудники правоохранительных органов вернут велосипед владелице, а молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.