07.07.2017 | 12:45

Земетчинский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве односельчанки. Преступление было совершено 5 марта текущего года.

В тот день пьяный мужчина пришел к дому 78-летней женщины. На крыльце между ними произошла ссора, во время которой злоумышленник с силой толкнул пенсионерку и несколько раз ударил по голове. Этого преступнику показалось недостаточно: он достал из кармана куртки нож и нанес хозяйке жилища несколько ударов в разные части тела, в частности в грудную клетку.

От полученных травм она скончалась в тот же день.

Мужчина, который на тот момент не отбыл наказание за нарушение административного надзора, полностью признал свою вину.

Учитывая это, суд вынес приговор – 11 лет и 10 дней колонии строгого режима.

«Также с подсудимого взыскано возмещение морального вреда в пользу родственника убитой в сумме 300 000 рублей и материального ущерба в размере 36 580 рублей», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.