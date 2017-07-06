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Криминал | Жительница Сердобска поила горожан ацетоном и метанолом

06.07.2017|13:41
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66-летняя жительница Сердобска признана виновной в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Женщина купила спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям ГОСТа: в ней были обнаружены ацетон, а также в качестве микрокомпонентов ацетальдегид, этилацетат, метанол, изобутанол, изоамилол, бензальдегид, фенилэтанол», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Эти вещества угнетающе действуют на центральную нервную систему, вызывают коматозное состояние и аритмию с последующим параличом дыхания.

Зная об опасности, сердобчанка продала мужчине полулитровую бутылку жидкости за 100 рублей.

В 2016 году она уже была оштрафована за такое же нарушение на 12 000 рублей.

На этот раз суд назначил ей в качестве наказания ограничение свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, гражданку обязали не менять места жительства или пребывания, а также не покидать территорию Сердобского района без согласия спецоргана.

Приговор в законную силу не вступил.

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Гость|06.07.2017 14:43|

penzainform.ru писал(a):

На этот раз суд назначил ей в качестве наказания ограничение свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, гражданку обязали не менять места жительства или пребывания, а также не покидать территорию Сердобского района без согласия спецоргана
А, торговать паленкой видимо не ограничили? Странное наказание, она и без этого предписания не особо то стремилась ку нибудь выехать из дома. Так сказать взяли на поруки. Мягонько погладили по головке. Мол не делай так больше бабуся. В кутузку и без права переписки.

Гость|06.07.2017 15:07|

penzainform.ru писал(a):

спецоргана
хто энто такое?

Гость|06.07.2017 15:33|

А горожане пили да нахваливали...

Гость|06.07.2017 17:51|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, гражданку обязали не менять места жительства или пребывания
Ну да, зачем место жительства менять, клиентская база наработана, бизнес налажен

Имя: Гость
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