06.07.2017 | 13:41

66-летняя жительница Сердобска признана виновной в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Женщина купила спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям ГОСТа: в ней были обнаружены ацетон, а также в качестве микрокомпонентов ацетальдегид, этилацетат, метанол, изобутанол, изоамилол, бензальдегид, фенилэтанол», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Эти вещества угнетающе действуют на центральную нервную систему, вызывают коматозное состояние и аритмию с последующим параличом дыхания.

Зная об опасности, сердобчанка продала мужчине полулитровую бутылку жидкости за 100 рублей.

В 2016 году она уже была оштрафована за такое же нарушение на 12 000 рублей.

На этот раз суд назначил ей в качестве наказания ограничение свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, гражданку обязали не менять места жительства или пребывания, а также не покидать территорию Сердобского района без согласия спецоргана.

Приговор в законную силу не вступил.