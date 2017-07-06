66-летняя жительница Сердобска признана виновной в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«Женщина купила спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям ГОСТа: в ней были обнаружены ацетон, а также в качестве микрокомпонентов ацетальдегид, этилацетат, метанол, изобутанол, изоамилол, бензальдегид, фенилэтанол», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.
Эти вещества угнетающе действуют на центральную нервную систему, вызывают коматозное состояние и аритмию с последующим параличом дыхания.
Зная об опасности, сердобчанка продала мужчине полулитровую бутылку жидкости за 100 рублей.
В 2016 году она уже была оштрафована за такое же нарушение на 12 000 рублей.
На этот раз суд назначил ей в качестве наказания ограничение свободы на один год и шесть месяцев. Кроме того, гражданку обязали не менять места жительства или пребывания, а также не покидать территорию Сердобского района без согласия спецоргана.
Приговор в законную силу не вступил.
penzainform.ru писал(a):А, торговать паленкой видимо не ограничили? Странное наказание, она и без этого предписания не особо то стремилась ку нибудь выехать из дома. Так сказать взяли на поруки. Мягонько погладили по головке. Мол не делай так больше бабуся. В кутузку и без права переписки.