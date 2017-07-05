Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 июл 2017|17:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+18oC
Завтра | Облачно |
  67.68  |  $  59.58
 

Криминал | В Пензе суд ограничил в свободе виновника гибели посетителя бара

05.07.2017|13:50
Печать

В среду, 5 июля, вступил в силу приговор жителю Пензы, которого суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности.

Преступление было совершено ночью 5 декабря 2016 года. Пьяный горожанин находился в караоке-баре на улице Тернопольской. Между ним и другим посетителем произошла ссора, переросшая в избиение. Злоумышленник приблизился к оппоненту и ударил его кулаком по левой руке и лицу. Тот, потеряв равновесие, упал на кафельный пол и стукнулся затылком.

13 февраля текущего года от полученных травм 47-летний мужчина скончался в больнице.

В судебном заседании пензенец полностью признал свою вину. Он пояснил, что в ту ночь погибший был пьян и сидел за соседним столиком. Между мужчинами возникла перебранка, во время которой потерпевший нецензурно выражался в его адрес. Это и стало причиной избиения.

После падения обидчика преступник облил его водой, чтобы привести в чувство, и помог доставить до автомобиля.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, оказание помощи погибшему и добровольное возмещение имущественного ущерба. Также служители Фемиды учли, что обвиняемый ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и работы, а также состояние его здоровья.

Его приговорили к одному году ограничения свободы и обязали компенсировать моральный вред сестре погибшего.

«Не согласившись с суммой компенсации, осужденный подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена судебной коллегией по уголовным делам и в части назначенного наказания оставлена без изменения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Напомним: похожий случай произошел 29 мая 2016 года. На танцевальной площадке на территории базы отдыха в селе Рамзай Мокшанского района между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них ударил 24-летнего обидчика. Тот упал на пол, ударился головой и впоследствии умер.

0
0
0
0
 
Гость|05.07.2017 14:39|

Всего ?

Гость|05.07.2017 14:59|

Вот страна убил и год .

Гость|05.07.2017 15:24|

интересно чем руководствовался судья вынося такого рода решение,и почему 109 УК(причинение смерти по неосторожности), хотя на лицо судя по видео 111 УК ?ссылка на PenzaInform.ru думаю надзорные органы должны заинтересоваться данным приговором, и оценить приговор судьи.то что там учли служители Фемиды и отнесли к смягчающим обстоятельствам,не состыкуется с иформации от 16.12.2016 г. , "Отдыхая в одном из питейных заведений, трижды судимый житель Пензы одним ударом уложил другого посетителя бара"))))

Гость|05.07.2017 15:26|

Отдыхая в одном из питейных заведений, трижды судимый житель Пензы одним ударом уложил другого посетителя бара.

Этого удара хватило, чтобы потерпевшего в тяжелом состоянии отвезли в нейрохирургическое отделение городской больницы им. Захарьина. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, а также перелом свода и основания черепа.

«Подозреваемый пояснил, что у него произошел конфликт с потерпевшим. Мужчина ударил противника за оскорбительные высказывания», - сообщил начальник отдела № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения - заключение под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Мотовилов (гость)|05.07.2017 15:52|

Вечерний ресторан - место скотского удовлетворения низменных чувств.

Гость|05.07.2017 16:04|

Опять копыто соскочил. Странно как то.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!