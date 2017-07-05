05.07.2017 | 13:50

В среду, 5 июля, вступил в силу приговор жителю Пензы, которого суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности.

Преступление было совершено ночью 5 декабря 2016 года. Пьяный горожанин находился в караоке-баре на улице Тернопольской. Между ним и другим посетителем произошла ссора, переросшая в избиение. Злоумышленник приблизился к оппоненту и ударил его кулаком по левой руке и лицу. Тот, потеряв равновесие, упал на кафельный пол и стукнулся затылком.

13 февраля текущего года от полученных травм 47-летний мужчина скончался в больнице.

В судебном заседании пензенец полностью признал свою вину. Он пояснил, что в ту ночь погибший был пьян и сидел за соседним столиком. Между мужчинами возникла перебранка, во время которой потерпевший нецензурно выражался в его адрес. Это и стало причиной избиения.

После падения обидчика преступник облил его водой, чтобы привести в чувство, и помог доставить до автомобиля.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, оказание помощи погибшему и добровольное возмещение имущественного ущерба. Также служители Фемиды учли, что обвиняемый ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и работы, а также состояние его здоровья.

Его приговорили к одному году ограничения свободы и обязали компенсировать моральный вред сестре погибшего.

«Не согласившись с суммой компенсации, осужденный подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена судебной коллегией по уголовным делам и в части назначенного наказания оставлена без изменения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Напомним: похожий случай произошел 29 мая 2016 года. На танцевальной площадке на территории базы отдыха в селе Рамзай Мокшанского района между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них ударил 24-летнего обидчика. Тот упал на пол, ударился головой и впоследствии умер.