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Криминал | Пензенец ограбил соседей по даче и сжег их дом

05.07.2017|18:20
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Все, что уцелело на даче в Пензенском районе, - два триммера. Хозяева загородного дома любили проводить там выходные, с соседями были в приятельских отношениях.

«Никакой злости у меня к ним не было. Мы дружили, а я им так сделал. Это все алкоголь», - поделился задержанный.

Зеленый змий буквально позвал на преступление, говорит этот ранее судимый мужчина. На соседский участок он пробрался, когда там никого не было.

«Оттуда похитил два триммера, а из погреба - горючую смесь, которую использовал для поджога», - рассказал задержанный.

«Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег домовладение», - пояснила начальник следственного отделения ОМВД России по Пензенскому району Лилия Савочкина.

В результате вспыхнул пожар, который полностью уничтожил дом. А вот два устройства для скоса травы на загородном участке вернутся к владельцам согревшей дачи в целости и сохранности.

Злоумышленник спрятал их неподалеку от места преступления. Хотел продать, но не успел этого сделать. Его задержали сотрудники полиции.

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Гость|05.07.2017 19:07|

красиво замёл, наверное фильмы на тнт смотрел

Гость|05.07.2017 19:29|

Звери...

Гость|05.07.2017 19:44|

Зачем вышел с тюряги?

Гость|05.07.2017 22:21|

Добрые пензенцы, они такие.

Гость|05.07.2017 22:29|

Гость писал(a):

Звери...
А што случилось то?

Гость|05.07.2017 22:51|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Звери...
А што случилось то?
Отупел ты . Не заметил ?

Мотовилов (гость)|05.07.2017 23:42|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Звери...
А што случилось то?
Случилось то, "что должно было случиться, аист-птица". Родился Хомо Новус, человек-зверь, не ведающий своего будущего и не знающий цену своему прошлому.

Гость|06.07.2017 00:49|

Хм..да уж...Вот крокодил безмозглый.Ничего у таких в голове ни осталось... окна овертона.

Имя: Гость
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