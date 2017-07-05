05.07.2017 | 18:20

Все, что уцелело на даче в Пензенском районе, - два триммера. Хозяева загородного дома любили проводить там выходные, с соседями были в приятельских отношениях.

«Никакой злости у меня к ним не было. Мы дружили, а я им так сделал. Это все алкоголь», - поделился задержанный.

Зеленый змий буквально позвал на преступление, говорит этот ранее судимый мужчина. На соседский участок он пробрался, когда там никого не было.

«Оттуда похитил два триммера, а из погреба - горючую смесь, которую использовал для поджога», - рассказал задержанный.

«Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег домовладение», - пояснила начальник следственного отделения ОМВД России по Пензенскому району Лилия Савочкина.

В результате вспыхнул пожар, который полностью уничтожил дом. А вот два устройства для скоса травы на загородном участке вернутся к владельцам согревшей дачи в целости и сохранности.

Злоумышленник спрятал их неподалеку от места преступления. Хотел продать, но не успел этого сделать. Его задержали сотрудники полиции.