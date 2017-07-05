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Криминал | Мошенники начали выбирать жертв среди старушек на лавочках у подъездов

05.07.2017|13:11
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В Пензе мошенники выманили у 81-летней женщины крупную сумму денег, рассказав ей о попавшем в ДТП сыне. Причем на этот раз схема была нестандартной: жертве не позвонили, а подошли к ней на улице.

Обратившись в полицию, обманутая пензячка пояснила, что вместе со знакомыми сидела на лавочке возле дома на проспекте Победы.

«К ней подошла неизвестная женщина, представилась знакомой сына собеседницы и сказала, что тот попал в ДТП и ему срочно нужны деньги на операцию. После этого она передала ей мобильный телефон, якобы для разговора с женой сына», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

На другом конце провода сообщница мошенницы имитировала плач и повторяла то же самое. Пенсионерка поверила, что говорит со снохой, и, поднявшись в квартиру вместе с незнакомкой, отдала той 75 тысяч рублей.

По факту мошенничества проводится проверка. Полицейские принимают меры по установлению причастных к совершению преступления лиц.

«Приметы разыскиваемой: славянская внешность, на вид 30 лет, рост 165-170 см, среднее телосложение, волосы собраны в пучок. Она была одета в светлую футболку, темные легинсы и такого же цвета тапочки», - уточнили в УМВД.

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Гость|05.07.2017 13:31|

Гореть им в аду

Гость|05.07.2017 13:38|

Кажды зарабатывает как может.

Гость|05.07.2017 13:44|

А говорят у нас народ нищает, и денег нет у народа..вруны, то 140 т подарят. то 95т. теперь 75т, завтра 250, все есть и помногу

Гость|05.07.2017 13:54|

Гость писал(a):

А говорят у нас народ нищает, и денег нет у народа..вруны, то 140 т подарят. то 95т. теперь 75т, завтра 250, все есть и помногу
Да,любая старушка в нищей буртасии вам легко выдаст 75 тыс.р.,не надо даже паспорта. "Легкие бабки" отдыхают,теперь есть суперлегкие бабки.

Гость|05.07.2017 13:56|

Рисковые ребята-поймают за руку,отдубасят мама-не горюй!!

Гость|05.07.2017 13:57|

отлично! больше больше обманутых!

Гость|05.07.2017 14:01|

Кредит "глупые бабки".

Гость|05.07.2017 14:11|

Гость писал(a):

Рисковые ребята-поймают за руку,отдубасят мама-не горюй!!
Низя их трогать, посаддють, еще и должен им будешь, за вред здоровью

Гость|05.07.2017 14:51|

эт сноха в займы взала таким макаром

Гость|05.07.2017 15:01|

не глупые, а доверчивые.. на самых нежных струнах мошенники играют, на любви к детям...

Гость|05.07.2017 15:02|

Че лыбитесь? Придут и к вашим родокам.

Гость|05.07.2017 15:07|

Наши родаки в курсе. Прям при доброжелателе наберут 02, а там, глядишь, и мне перезванивать-узнавать, как дела, не придётся.

Гость|05.07.2017 15:39|

Гость писал(a):

Че лыбитесь? Придут и к вашим родокам.
Пусть приходят,я давно все их бабки отобрал))) Ой,не все,70 руб. оставил на хлеб.

Имя: Гость
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