05.07.2017 | 13:11

В Пензе мошенники выманили у 81-летней женщины крупную сумму денег, рассказав ей о попавшем в ДТП сыне. Причем на этот раз схема была нестандартной: жертве не позвонили, а подошли к ней на улице.

Обратившись в полицию, обманутая пензячка пояснила, что вместе со знакомыми сидела на лавочке возле дома на проспекте Победы.

«К ней подошла неизвестная женщина, представилась знакомой сына собеседницы и сказала, что тот попал в ДТП и ему срочно нужны деньги на операцию. После этого она передала ей мобильный телефон, якобы для разговора с женой сына», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

На другом конце провода сообщница мошенницы имитировала плач и повторяла то же самое. Пенсионерка поверила, что говорит со снохой, и, поднявшись в квартиру вместе с незнакомкой, отдала той 75 тысяч рублей.

По факту мошенничества проводится проверка. Полицейские принимают меры по установлению причастных к совершению преступления лиц.

«Приметы разыскиваемой: славянская внешность, на вид 30 лет, рост 165-170 см, среднее телосложение, волосы собраны в пучок. Она была одета в светлую футболку, темные легинсы и такого же цвета тапочки», - уточнили в УМВД.