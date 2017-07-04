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Криминал | Ревнивец из Сердобского района зарезал 50-летнюю сожительницу

04.07.2017|17:58
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41-летний житель Сердобского района признан виновным в убийстве своей гражданской жены.

26 марта текущего года пара пришла в гости к знакомым. После застолья хозяева дома отправились спать в другую комнату, а в это время между сожителями вновь разгорелся конфликт, возникший накануне.

50-летняя женщина заявила гражданскому супругу, что не хочет больше с ним жить и не вернется домой. Разозлившись, мужчина схватил со стола нож и несколько раз ударил возлюбленную в шею и грудную клетку.

После этого преступник направился домой, а его жертва через короткое время скончалась на месте.

Наутро ее тело обнаружила хозяйка жилья и сообщила об этом в полицию.

«Во время предварительного следствия мужчина дал признательные показания и пояснил, что совершил преступление из ревности», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Убийце назначили наказание - 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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