04.07.2017 | 17:58

41-летний житель Сердобского района признан виновным в убийстве своей гражданской жены.

26 марта текущего года пара пришла в гости к знакомым. После застолья хозяева дома отправились спать в другую комнату, а в это время между сожителями вновь разгорелся конфликт, возникший накануне.

50-летняя женщина заявила гражданскому супругу, что не хочет больше с ним жить и не вернется домой. Разозлившись, мужчина схватил со стола нож и несколько раз ударил возлюбленную в шею и грудную клетку.

После этого преступник направился домой, а его жертва через короткое время скончалась на месте.

Наутро ее тело обнаружила хозяйка жилья и сообщила об этом в полицию.

«Во время предварительного следствия мужчина дал признательные показания и пояснил, что совершил преступление из ревности», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Убийце назначили наказание - 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.