04.07.2017 | 14:16

66-летняя жительница Лунинского района стала очередной жертвой интернет-мошенничества. Обратившаяся в полицию пенсионерка сообщила, что на одном из популярных сайтов она разместила объявление о продаже дома.

Спустя время ей позвонил незнакомец, который сказал, что желает купить недвижимость и готов перечислить предоплату. Для этого он уточнил у сельчанки реквизиты ее банковской карты и дал ей инструкции по подключению через банкомат услуги «Мобильный банк», продиктовав при этом чужой номер телефона.

После этого злоумышленник списал со счета карты 95 тысяч рублей.

«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, а также принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.