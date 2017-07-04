Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|4 июл 2017|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+18oC
Завтра | Ливень |
  67.30  |  $  59.23
 

Криминал | 29-летний мужчина сорвал с шеи пензячки золотую цепочку

04.07.2017|18:15
Печать

Кормил, поил, цветы дарил, а дама не оценила и спровоцировала 29-летнего уроженца Республики Узбекистан на преступление. Именно так объяснил случившееся подозреваемый в грабеже. Познакомились они в баре на улице Герцена.

«Угостил ее пивом, она была с подругой. Вышло 10 бокалов пива, шашлык, розы. Потом начала надо мной смеяться. Меня это разозлило», - рассказал задержанный.

«Злоумышленник решил ограбить одну из подруг. Когда они вышли из бара, гражданин сорвал с шеи женщины золотые изделия и убежал. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отделение», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Инна Демкина.

Кстати, цепочку мужчина выбросил, испугавшись последствий за содеянное. Теперь неудачливому ухажеру грозит до четырех лет тюрьмы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!