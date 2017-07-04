04.07.2017 | 18:15

Кормил, поил, цветы дарил, а дама не оценила и спровоцировала 29-летнего уроженца Республики Узбекистан на преступление. Именно так объяснил случившееся подозреваемый в грабеже. Познакомились они в баре на улице Герцена.

«Угостил ее пивом, она была с подругой. Вышло 10 бокалов пива, шашлык, розы. Потом начала надо мной смеяться. Меня это разозлило», - рассказал задержанный.

«Злоумышленник решил ограбить одну из подруг. Когда они вышли из бара, гражданин сорвал с шеи женщины золотые изделия и убежал. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отделение», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Инна Демкина.

Кстати, цепочку мужчина выбросил, испугавшись последствий за содеянное. Теперь неудачливому ухажеру грозит до четырех лет тюрьмы.