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Криминал | Вынесен приговор двум заключенным колонии, забившим педофила

05.05.2017|12:03
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Суд вынес приговор двум заключенным, забившим педофила.

Напомним: 24 ноября 2016 года в пензенской исправительной колонии № 5 было обнаружено тело 34-летнего мужчины, осужденного за сексуальное насилие в отношении дочерей его бывшей сожительницы, девочек 2002 и 2010 года рождения. Кроме того, жертвой педофила стала дочь его знакомой - девочка 2008 года рождения.

Мужчина должен был провести в колонии 17 лет, но этот срок сократился до нескольких дней.

Как установило следствие, 28-летний заключенный нанес новичку, прибывшему в колонию, тупую травму груди и совершил в отношении него мужеложство и иные действия сексуального характера.

Другой обвиняемый, 30-летний, ударил лежавшего на полу педофила деревянной битой по голове и не менее 27 раз - по телу. Примечательно, что на следующий день после происшествия он должен был выйти на свободу.

«Одному из осужденных назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима, второму - 2 года в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

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Гость|05.05.2017 12:19|

Наоборот срок скостить надо.

Гость|05.05.2017 12:24|

и звание героя обоим присвоить )))

Гость|05.05.2017 12:24|

Торпеды? Карточный долг отрабатывали?

Гость|05.05.2017 12:24|

Здесь тот самый случай когда народ солидарен с убийством. Суд присяжный оправдал бы их. Урок всем педофилам ,что их ждёт на зоне.

Гость|05.05.2017 12:27|

Гость писал(a):

Торпеды?
100-пудово! Если завтра выходить, и заработать еще 12-шку, да каким бы он распидофильным не был, кто пойдёт? Только торпеда!

Гость|05.05.2017 12:31|

А биты в этой колонии всем выдают?

Гость|05.05.2017 12:50|

Суд присяжных надо. Я обеими руками за их поступок

Гость|05.05.2017 12:55|

Гость писал(a):

Суд присяжных надо. Я обеими руками за их поступок
Иди свой IQ мерить. До 50 дотягивает хоть? Не этим отморозкам присуждать человека к смерти кем бы он ни был.

Имя: Гость
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