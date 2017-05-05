05.05.2017 | 12:03

Суд вынес приговор двум заключенным, забившим педофила.

Напомним: 24 ноября 2016 года в пензенской исправительной колонии № 5 было обнаружено тело 34-летнего мужчины, осужденного за сексуальное насилие в отношении дочерей его бывшей сожительницы, девочек 2002 и 2010 года рождения. Кроме того, жертвой педофила стала дочь его знакомой - девочка 2008 года рождения.

Мужчина должен был провести в колонии 17 лет, но этот срок сократился до нескольких дней.

Как установило следствие, 28-летний заключенный нанес новичку, прибывшему в колонию, тупую травму груди и совершил в отношении него мужеложство и иные действия сексуального характера.

Другой обвиняемый, 30-летний, ударил лежавшего на полу педофила деревянной битой по голове и не менее 27 раз - по телу. Примечательно, что на следующий день после происшествия он должен был выйти на свободу.

«Одному из осужденных назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима, второму - 2 года в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.