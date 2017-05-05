Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 мая 2017|14:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  64.24  |  $  58.54
 

Криминал | Убившая сожителя пензячка отправится в колонию на семь лет

05.05.2017|12:53
Печать

Железнодорожный районный суд признал пензячку виновной в убийстве сожителя. ЧП произошло в феврале этого года.

Поссорившись с гражданским мужем, женщина взяла кухонный нож и несколько раз ударила им оппонента. Через некоторое время потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе судебного заседания мать двоих детей полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!