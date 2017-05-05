05.05.2017 | 12:53

Железнодорожный районный суд признал пензячку виновной в убийстве сожителя. ЧП произошло в феврале этого года.

Поссорившись с гражданским мужем, женщина взяла кухонный нож и несколько раз ударила им оппонента. Через некоторое время потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе судебного заседания мать двоих детей полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.