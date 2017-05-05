В пятницу, 5 мая, вынесен приговор 24-летнему пензенцу, склонявшему малолетнего ребенка к сексуальным действиям путем шантажа.
Летом 2016 года мужчина со своего мобильного телефона зашел в социальную сеть, где нашел страницу с фотографиями 9-летней девочки. Злоумышленник начал с ней переписываться и требовать прислать ему фотографии ее наружных половых органов.
Он шантажировал ее тем, что в случае отказа поспособствует привлечению ее родителей к ответственности за якобы размещенные девочкой неприличные фотографии в сети, которые он также обещал расклеить на ее доме. Всю информацию о месте жительства и данные родителей он также нашел на ее страничке.
Поверившая угрозам собеседника девочка не стала отправлять свои фотографии, а рассказала о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
«Подсудимый действовал умышленно, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде возбуждения нездорового полового влечения и извращенного интереса к половым отношениям малолетней потерпевшей», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Пензенец полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и помогал в раскрытии преступления.
С учетом этого суд вынес приговор - один год шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
В счет возмещения морального вреда, причиненного ребенку преступлением, с осужденного в пользу отца девочки взыскано 60 000 рублей.
Как девятилетний ребенок попал в социальные сети? Где родители? Вот кого бы привлечь...