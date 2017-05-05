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Криминал | Осудили пензенца, выманивавшего у 9-летней девочки интимные фото

05.05.2017|15:49
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В пятницу, 5 мая, вынесен приговор 24-летнему пензенцу, склонявшему малолетнего ребенка к сексуальным действиям путем шантажа.

Летом 2016 года мужчина со своего мобильного телефона зашел в социальную сеть, где нашел страницу с фотографиями 9-летней девочки. Злоумышленник начал с ней переписываться и требовать прислать ему фотографии ее наружных половых органов.

Он шантажировал ее тем, что в случае отказа поспособствует привлечению ее родителей к ответственности за якобы размещенные девочкой неприличные фотографии в сети, которые он также обещал расклеить на ее доме. Всю информацию о месте жительства и данные родителей он также нашел на ее страничке.

Поверившая угрозам собеседника девочка не стала отправлять свои фотографии, а рассказала о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

«Подсудимый действовал умышленно, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде возбуждения нездорового полового влечения и извращенного интереса к половым отношениям малолетней потерпевшей», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Пензенец полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и помогал в раскрытии преступления.

С учетом этого суд вынес приговор - один год шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

В счет возмещения морального вреда, причиненного ребенку преступлением, с осужденного в пользу отца девочки взыскано 60 000 рублей.

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Гость|05.05.2017 16:30|

Как девятилетний ребенок попал в социальные сети? Где родители? Вот кого бы привлечь...

Гость|05.05.2017 16:36|

нет!Родители вообще не виноваты. Виновата школа. Родители своей жизнью увлечены. И только потом в истерику впадают, когда дите в беду попало.

Гость|05.05.2017 16:37|

да, личные данные выкладываем

Гость|05.05.2017 16:40|

химическая кастрация немедля!

Гость|05.05.2017 16:51|

Гость писал(a):

Как девятилетний ребенок попал в социальные сети?
Дети там сидят, как читать научатся. Пока еще не ввели регистрацию по паспорту в соцсети.

Гость|05.05.2017 16:55|

дитятя в сеть заходила по ночам! а ее родители в это время пьянствовали на кухне! кстати-еще один способ заработка появился.

Гость|05.05.2017 17:01|

Сегодня - фото в Сети, завтра - на улице и в кусты.

Гость|05.05.2017 17:07|

Каких только больных нет. Но все равно регистрация в сети по паспорту это слишком. Сегодня в сети по паспорту, а завтра баллоны с кислородом по талонам.

Гость|05.05.2017 17:07|

А папе то за какие подвиги 60 кусков отвалили???

Гость|05.05.2017 17:17|

Надо его тоже в тюрьму и там с ним разберутся.

Гость|05.05.2017 17:28|

Где те двое из ларца? Еще в камере?

Имя: Гость
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