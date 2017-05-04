04.05.2017 | 10:16

В Городищенском районе мужчина признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Злоумышленник захотел завладеть чужой квартирой в городе Сурске и для этого 17 сентября 2013 года обратился к сотрудникам регионального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Обманув специалистов, он написал заявление о регистрации и в качестве основания для перехода к нему права собственности на квартиру представил договор ее купли-продажи от 1997 года.

«При этом подсудимый прекрасно знал, что в 1998 году решением Городищенского районного суда в интересах несовершеннолетнего ребенка этот договор признан недействительным и не имел юридической силы. Право собственности гражданина на эту квартиру было зарегистрировано, о чем сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате мошенничества хозяйке квартиры был причинен имущественный вред на сумму более 123 тыс. рублей.

Суд вынес преступнику приговор – один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Однако он освобожден от назначенного наказания по амнистии.

Квартиру возвратили законной хозяйке.

Напомним: 28-летний житель Пензенской области признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина нашел пакет с копиями документов на квартиру, копиями первых страниц паспорта владельца и ключами и совершил незаконную сделку, лишив хозяйку квартиры права собственности на недвижимость.

По решению суда преступник проведет в колонии общего режима 3 года и 10 дней.