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Криминал | В доме заместителя председателя гордумы прошли обыски

04.05.2017|17:08
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Не успели стихнуть разговоры о нарушениях, допущенных в декларациях депутатов за 2015 год, как вновь Пензенская городская дума оказалась в центре внимания правоохранительных органов.

В отношении заместителя председателя гордумы шестого созыва возбуждено уголовное дело. Народный избранник, работающий в представительном органе власти на штатной основе, подозревается в покушении на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Эта информация размещена на сайте регионального управления следственного комитета. И вот какие подробности приводит официальный источник на своем портале.

«Подозреваемый, являясь заместителем председателя Пензенской городской думы, предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства», - сообщили в следственном управлении.

В итоге подозреваемый получил от предпринимателя миллион рублей. Но на этом человек, занимающий кресло в гордуме, не остановился. Он предложил бизнесмену следующую сделку: безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в здании площадью 1 420 квадратных метров. При этом был оформлен договор купли-продажи. Правда, в нем подозреваемый никак не фигурирует, документы на его сына.

В доме заместителя председателя гордумы прошли обыски. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

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Гость|04.05.2017 18:50|

И депутатов можно арестовывать. Не спасает их неприкосновенность.

Гость|04.05.2017 18:54|

penzainform.ru писал(a):

подозревается в покушении
Это означает,что для этого ЖУЛИКА закончится все легким испугом

Имя: Гость
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