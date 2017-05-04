04.05.2017 | 17:08

Не успели стихнуть разговоры о нарушениях, допущенных в декларациях депутатов за 2015 год, как вновь Пензенская городская дума оказалась в центре внимания правоохранительных органов.

В отношении заместителя председателя гордумы шестого созыва возбуждено уголовное дело. Народный избранник, работающий в представительном органе власти на штатной основе, подозревается в покушении на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Эта информация размещена на сайте регионального управления следственного комитета. И вот какие подробности приводит официальный источник на своем портале.

«Подозреваемый, являясь заместителем председателя Пензенской городской думы, предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства», - сообщили в следственном управлении.

В итоге подозреваемый получил от предпринимателя миллион рублей. Но на этом человек, занимающий кресло в гордуме, не остановился. Он предложил бизнесмену следующую сделку: безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в здании площадью 1 420 квадратных метров. При этом был оформлен договор купли-продажи. Правда, в нем подозреваемый никак не фигурирует, документы на его сына.

В доме заместителя председателя гордумы прошли обыски. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.