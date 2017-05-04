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Криминал | Убившая мужа сердобчанка не смогла добиться отсрочки исполнения приговора

04.05.2017|09:28
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Пензенский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор Сердобского городского суда в отношении 31-летней местной жительницы, убившей бывшего мужа.

Преступление было совершено вечером 18 ноября 2016 года. Экс-супруг осужденной пришел к ней, чтобы встретиться с двумя малолетними детьми, и принес пиво. Выпив, бывшие муж и жена поссорились: женщина приревновала его к другой.

«Кухонным ножом она ударила его в грудь. Мужчина скончался на глазах у бывшей супруги и их ребенка», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сердобский городской суд назначил женщине наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Она обжаловала приговор в апелляционном порядке и попросила предоставить отсрочку до достижения двумя ее малолетними детьми совершеннолетия. Однако областной суд, учитывая мнение матери погибшего о необходимости строгого наказания, оставил решение суда первой инстанции без изменения.

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