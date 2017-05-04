04.05.2017 | 11:41

33-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью сожительницы.

Ночью во время распития алкоголя в квартире на улице Революционной гражданские муж и жена поссорились, и мужчина стал избивать 43-летнюю возлюбленную.

В итоге женщина с многочисленными травмами была доставлена в больницу. Оттуда о случившемся сообщили в полицию.

Сотрудники уголовного розыска и участковые задержали пензенца. Во время опроса он признался в содеянном.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.