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Криминал | С ул. Революционной госпитализировали избитую жительницу Пензы

04.05.2017|11:41
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33-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью сожительницы.

Ночью во время распития алкоголя в квартире на улице Революционной гражданские муж и жена поссорились, и мужчина стал избивать 43-летнюю возлюбленную.

В итоге женщина с многочисленными травмами была доставлена в больницу. Оттуда о случившемся сообщили в полицию.

Сотрудники уголовного розыска и участковые задержали пензенца. Во время опроса он признался в содеянном.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|04.05.2017 11:50|

penzainform.ru писал(a):

гражданские муж и жена
Не муж и жена, а сожитель и сожительница. Называйте вещи своими именами.

Гость|04.05.2017 12:39|

Гость писал(a):

Не муж и жена, а сожитель и сожительница. Называйте вещи своими именами.
А что это даст? Было бы хуже, если бы это был законный муж.

Имя: Гость
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