33-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью сожительницы.
Ночью во время распития алкоголя в квартире на улице Революционной гражданские муж и жена поссорились, и мужчина стал избивать 43-летнюю возлюбленную.
В итоге женщина с многочисленными травмами была доставлена в больницу. Оттуда о случившемся сообщили в полицию.
Сотрудники уголовного розыска и участковые задержали пензенца. Во время опроса он признался в содеянном.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
penzainform.ru писал(a):Не муж и жена, а сожитель и сожительница. Называйте вещи своими именами.