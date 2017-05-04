В четверг, 4 мая, в Пензе в районе Олимпийской аллеи случился бытовой конфликт, в результате которого оказались повреждены два автомобиля.
Сигнал о ЧП на пересечении улиц Ленинградской и Лермонтова поступил в полицию около часа дня.
«Предварительно, один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля. Впоследствии данный молоток был изъят полицейскими», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.
Кроме того, в результате конфликта двое граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
По данным ИА «ПензаИнформ», один из участников конфликта - владелец машины, с которой продавали наклейки к 9 мая.
один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля. Впоследствии данный молоток был изъят полицейскими»
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