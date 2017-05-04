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Криминал | На Олимпийской аллее пензенец разбил молотком чужую машину

04.05.2017|15:01
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В четверг, 4 мая, в Пензе в районе Олимпийской аллеи случился бытовой конфликт, в результате которого оказались повреждены два автомобиля.

Сигнал о ЧП на пересечении улиц Ленинградской и Лермонтова поступил в полицию около часа дня.

«Предварительно, один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля. Впоследствии данный молоток был изъят полицейскими», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, в результате конфликта двое граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

По данным ИА «ПензаИнформ», один из участников конфликта - владелец машины, с которой продавали наклейки к 9 мая.

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Гость|04.05.2017 15:13|

один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля. Впоследствии данный молоток был изъят полицейскими»

Город Глупов "живёт и процветает"...

Гость|04.05.2017 15:17|

Хорошо, когда дебилы друг друга бьют.

Гость|04.05.2017 15:20|

Молодцы! Побольше таких!

Гость|04.05.2017 15:27|

penzainform.ru писал(a):

один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля
penzainform.ru писал(a):
в результате двое граждан получили телесные повреждения
то чувство когда не понятно, кто прав? кто виноват?

Гость|04.05.2017 15:29|

Про лосей статья была читали. Вот они и вышли из леса:))))))

Гость|04.05.2017 15:37|

Вот знают куда бить в самое больное место для гражданина Пензы -автомобиль.

Парковку не поделили Лоси. На платную парковку денег нет 20р. на ремонт зато есть 20000. Уникальный менталитет.

Гость|04.05.2017 15:37|

Чего у него не было...А он давай молотком.. Больше не буду покупать наклейки

Гость|04.05.2017 15:46|

Не ужели Бандеровцы в Пензе?

Гость|04.05.2017 15:49|

В Грузию ездили летом тем. Тоже была ленточка георгиевская. Так там сразу предупредили снять. Или так же как в этом случае машину раздолбят.

Гость|04.05.2017 15:56|

Гость писал(a):

В Грузию ездили летом тем. Тоже была ленточка георгиевская. Так там сразу предупредили снять. Или так же как в этом случае машину раздолбят.
Шпаны везде хватает, ей лишь бы повод придраться

Имя: Гость
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