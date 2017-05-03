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Криминал | В Пензе бизнесмен-убийца приговорен к 8 годам колонии строгого режима

03.05.2017|16:56
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В среду, 3 мая, вступил в силу приговор, вынесенный пензенскому предпринимателю. Он признан виновным в убийстве бизнес-партнера.

Напомним: в октябре 2016 года был объявлен в розыск 50-летний предприниматель, о пропаже которого заявили родственники. Через несколько дней жительница села Старая Каменка, выгуливавшая собак, обнаружила тело бизнесмена с признаками насильственной смерти.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено 16 октября 2016 в офисе на улице Литвинова. Младший из предпринимателей начал требовать у старшего вернуть долг, а затем не менее 20 раз ударил его травматическим пистолетом и завершил расправу выстрелом в голову.

В судебном заседании мужчина рассказал, что познакомился с бизнесменом в 2014 году: тот выполнял услуги посредника при оформлении в собственность его земельного участка. С этого времени у них сложились приятельские и деловые отношения, конфликтов не было.

Когда старший товарищ предложил младшему помочь приобрести земельные участки для ведения бизнеса, тот доверчиво отдал ему 6 миллионов рублей без расписки.

Оформить участки не удалось, а деньги партнер не возвращал, да еще сообщил, что у него могут отнять бизнес. Во время ссоры в офисе должник, по словам подсудимого, ударил и оскорбил его. Тогда он достал пистолет, который приобрел заранее, и убил приятеля.

Чтобы избавиться от улик, преступник отогнал машину бывшего друга, завернул тело в гофрокартон и полиэтиленовые пакеты и вывез из города. Вернувшись, он замыл кровь у себя в кабинете, вывез мебель и сделал ремонт.

Суд счел смягчающими обстоятельствами явку с повинной, помощь в раскрытии преступления, противоправное поведение потерпевшего, добровольное возмещение материального ущерба и морального вреда, а также наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено.

В результате убийца был приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы, прокурор принес представление. Судебная коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

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