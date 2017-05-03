Трое пензенцев признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.
В марте 2016 года 51-летний житель Пензы в арендованном на улице Бурденко помещении установил 15 автоматов и организовал игорный бизнес. В качестве администраторов он пригласил двух знакомых женщин 29 и 30 лет.
«Подсудимый принял определенные меры для конспирации. На улице у входа в помещение отсутствовала вывеска, а игроки проходили исключительно после предварительного телефонного звонка», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.
Для привлечения большего количества клиентов злоумышленники организовывали различные акции, в том числе раздачу бесплатных купонов на игры на определенные суммы.
В мае 2016 года сотрудники полиции пресекли запрещенную деятельность и изъяли оборудование.
Основному организатору игорного бизнеса назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, двум его сообщницам - в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, одну из них суд обязал заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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