03.05.2017 | 17:46

Трое пензенцев признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.

В марте 2016 года 51-летний житель Пензы в арендованном на улице Бурденко помещении установил 15 автоматов и организовал игорный бизнес. В качестве администраторов он пригласил двух знакомых женщин 29 и 30 лет.

«Подсудимый принял определенные меры для конспирации. На улице у входа в помещение отсутствовала вывеска, а игроки проходили исключительно после предварительного телефонного звонка», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Для привлечения большего количества клиентов злоумышленники организовывали различные акции, в том числе раздачу бесплатных купонов на игры на определенные суммы.

В мае 2016 года сотрудники полиции пресекли запрещенную деятельность и изъяли оборудование.

Основному организатору игорного бизнеса назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, двум его сообщницам - в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, одну из них суд обязал заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.