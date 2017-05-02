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Криминал | В Саратовской области завершено расследование дела о ДТП с 7 жертвами

02.05.2017|17:16
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Завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Пензенской области в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть семи человек. Информация об этом появилась на сайте СУ СК РФ по Саратовской области.

15 января этого года на трассе Нижний Новгород - Саратов, в районе села Тарумовка Петровского района, водитель машины с полуприцепом, следовавший из Пензы в Саратов, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном. Оба автомобиля оказались в кювете.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и шесть пассажиров минивэна скончались, из них две женщины и пять мужчин. По данным следствия, все они являются гражданами стран СНГ», - сообщили в саратовском следственном управлении.

Пензенец полностью признал свою вину. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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