02.05.2017 | 09:57

28-летний житель Пензенской области признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В ноябре 2015 года мужчина на пензенском автовокзале нашел пакет с копиями документов на квартиру, копиями первых страниц паспорта владельца и ключами. Забрав находку с собой, злоумышленник приехал в село Засечное по указанному в бумагах адресу, открыл ключами входную дверь и убедился, что жилище пустует.

Затем мужчина в Москве оформил на свое имя подложную доверенность, с помощью которой получил возможность продать недвижимость от имени хозяйки квартиры. Далее аферист нашел риелтора, который согласился подыскать покупателя однокомнатной квартиры за 1 млн 100 тыс. рублей.

«Получив в начале августа 2016 года аванс за жилое помещение в сумме 100 тыс. рублей, подсудимый подписал договор купли-продажи квартиры помимо воли ее собственницы, передал добытые им незаконно документы и 8 августа 2016 года сдал на государственную регистрацию пакет по сделке, вводя в заблуждение работника многофункционального центра и покупателя, от которого дополучил сумму по сделке 700 тыс. рублей. После регистрации договора ему были переданы оставшиеся 300 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Таким образом мошенник лишил хозяйку квартиры права собственности на недвижимость, которая оценивалась в 1 млн 611 тыс. 674 рубля.

Суд учел, что гражданин уже привлекался к уголовной и административной ответственности. К смягчающим обстоятельствам отнесено признание им вины, явка с повинной и активная помощь при расследовании дела.

По решению суда преступник проведет в колонии общего режима 3 года и 10 дней.