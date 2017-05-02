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Криминал | У жителя Заречного изъяли выращенную дома коноплю

02.05.2017|11:04
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Суд вынес приговор жителю Заречного. Мужчина признан виновным в приобретении и хранении запрещенного вещества и частей наркосодержащего растения в крупном размере.

В сентябре 2016 года в одном из поселков Пензенской области зареченец увидел кусты конопли и собрал ее семена, чтобы высадить их в домашних условиях. Выращенные листья мужчина планировал высушить и употребить.

В декабре 2016 года он посадил семена и начал за ними ухаживать. До марта 2017 года взошло несколько стеблей, один из которых злоумышленник срезал, отделил листья и начал сушить их в спальне.

2 марта текущего года полицейские провели обыск и изъяли два наркотических вещества – марихуану и части конопли.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что зареченец ранее не был судим, не состоит на учете у нарколога и психиатра, в качестве безработного не зарегистрирован, а также воспитывает маленьких детей. Кроме того, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Злоумышленник выслушал приговор – один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Напомним: в октябре 2016 года житель поселка Чаадаевка Городищенского района обвинялся в выращивании конопли. Во время допроса мужчина пояснил полицейским, что с помощью нее намеревался снять постоянные головные боли.

Также в августе прошлого года был задержан молодой пензенец, который устроил лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений.

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