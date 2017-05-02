02.05.2017 | 17:02

Пензенские полицейские установили, что уроженка Таджикистана вместе со своим соотечественником привезла из Москвы крупную партию героина.

«Расфасовывали на более мелкие партии. Закладки были от 30 до 50 граммов», - уточнил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области Алексей Стяжков.

До потребителя дошла только одна партия весом в 15 граммов. Кроме того, изъято свыше 300 граммов запрещенных веществ. Задержаны и два молодых человека, которые должны были распространять героин непосредственно среди наркозависимых.

Таким образом, перекрыт крупный канал поставки зелья в Пензу, говорят в региональном управлении МВД.