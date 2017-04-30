30.04.2017 | 10:06

30-летний житель Пензы оштрафован на крупную сумму за попытку дать взятку инспектору ДПС.

Напомним: 3 марта в Саратове сотрудники ГИБДД остановили «Газель», за рулем которой находился житель Пензы. В автомобиле полицейские обнаружили 58 000 пачек сигарет различных наименований, на которых были федеральные специальные марки с признаками подделки.

Водитель попытался откупиться от стражей порядка взяткой, предложив им 20 000 рублей. Однако полицейские отказались от денег и задержали мужчину.

В отношении него были возбуждены два уголовных дела: одно - за дачу взятки сотрудникам полиции, второе, находящееся на особом контроле у руководства УЭБиПК, - по факту обнаружения табачной продукции с признаками подделки.

За покушение на дачу взятки суд назначил пензенцу наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.