30.04.2017 | 10:43

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД получили от граждан информацию, что житель Октябрьского района Пензы организовал в своей квартире наркопритон.

При проверке выяснилось, что 40-летний мужчина не раз приглашал к себе в гости знакомых, вместе с которыми употреблял запрещенные вещества. Сотрудники УНК задержали в квартире шесть человек, все они находились в состоянии наркотического опьянения.

«В отношении организатора наркопритона возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Посетители наркопритона будут привлечены к административной ответственности», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Напомним: один из бдительных пензенцев также сообщил в полицию о притоне на улице Карпинского. В момент появления оперативников в квартире находились девять человек в состоянии наркотического опьянения.

Пензенцам напоминают: о фактах незаконного сбыта, хранения и употребления наркотиков можно сообщить по телефону горячей линии 8 (8412) 59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется. Каждое сообщение будет проверено.