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Криминал | 40-летний житель Пензы подозревается в содержании наркопритона

30.04.2017|10:43
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД получили от граждан информацию, что житель Октябрьского района Пензы организовал в своей квартире наркопритон.

При проверке выяснилось, что 40-летний мужчина не раз приглашал к себе в гости знакомых, вместе с которыми употреблял запрещенные вещества. Сотрудники УНК задержали в квартире шесть человек, все они находились в состоянии наркотического опьянения.

«В отношении организатора наркопритона возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Посетители наркопритона будут привлечены к административной ответственности», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Напомним: один из бдительных пензенцев также сообщил в полицию о притоне на улице Карпинского. В момент появления оперативников в квартире находились девять человек в состоянии наркотического опьянения.

Пензенцам напоминают: о фактах незаконного сбыта, хранения и употребления наркотиков можно сообщить по телефону горячей линии 8 (8412) 59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется. Каждое сообщение будет проверено.

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Гость|30.04.2017 11:23|

что сука за новости лучше бы про полковника ГРУ Квачкова рассказали . А про нарко-притоны в каждом доме можно освещать.

Имя: Гость
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