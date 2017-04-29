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Криминал | В Пензе инспектора ДПС заподозрили в служебном подлоге

29.04.2017|12:37
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Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области проводят проверку по факту служебного подлога, совершенного инспектором ДПС.

Инцидент произошел в Пензе.

«Сотрудник ГИБДД внес в постановление об административном правонарушении ложные сведения. Инспектор указал, что водитель автомобиля, остановленный им и не имевший права управления транспортными средствами, совершил переход проезжей части вне зоны действия пешеходного перехода», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении сотрудника назначена служебная проверка, по результатам которой решится вопрос о его увольнении из органов внутренних дел и привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности.

«Также инспектор будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», - добавили в пресс-службе.

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