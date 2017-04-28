28.04.2017 | 15:04

32-летний житель села Грабово Бессоновского района признан виновным сразу в двух тяжких преступлениях. Во-первых, он нанес здоровью человека тяжкий вред, повлекший его смерть, а во-вторых, угрожал убийством.

В доме одного из сельчан было шумное застолье. Один из нетрезвых гостей внезапно начал обвинять другого в том, что именно он якобы спаивает хозяина жилья. Разгорелась ссора, и поборник трезвости жизни кинулся избивать своего оппонента кулаками и ногами по голове и телу. В дальнейшем экспертиза установила, что рассвирепевший мужчина нанес жертве не менее 30 ударов.

Хозяин дома пытался утихомирить буяна, однако это не удавалось до тех пор, пока тот сам не устал от расправы. А затем он с угрозами приказал владельцу жилья держать язык за зубами и ушел.

Спустя сутки жестоко избитый мужчина скончался.

А через два дня агрессор, вновь пьяный, пришел к своей бывшей супруге и потребовал у нее деньги. Разозлившись из-за отказа, он схватил со стола кухонный нож, подошел к женщине вплотную и пригрозил зарезать.

Перепуганная гражданка с трудом вырвалась от бывшего мужа, убежала из дома и обратилась в полицию.

«Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. В пользу супруги погибшего с осужденного взысканы затраты на похороны, а также компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.