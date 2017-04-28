28.04.2017 | 17:33

Вынесен приговор 42-летней жительнице Октябрьского района Пензы, неоднократно судимой за преступления в сфере оборота наркотиков.

Женщина признана виновной в покушении на сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере и в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ.

В сентябре прошлого года пензячка созвонилась с распространителем зелья и согласилась «поработать» с героином. Она забрала оптовую порцию в подъезде дома на улице Собинова и оборудовала закладку в жестянке из-под пива возле многоэтажки на Лядова.

Однако на следующий день героин из тайника забрали сотрудники полиции.

Через несколько дней женщина вновь связалась с наркодилером, умоляя угостить ее наркотиком. Тот указал адрес на улице Коммунистической, и потребительница героина в предвкушении дозы ринулась на место, где ее ждала закладка. Однако использовать наркотик она не успела - ее задержали полицейские.

Учитывая, что рецидив преступлений произошел в тот период, когда у женщины еще имелось неотбытое уголовное наказание, распространительница наркотиков проведет в колонии общего режима 11 лет 6 месяцев.

«Вынесенный приговор не вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.