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Криминал | В Шемышейском районе пенсионер нашел патроны и смастерил к ним ружье

27.04.2017|10:10
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Суд вынес приговор 64-летнему жителю Шемышейского района. Пенсионер признан виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и хранении как его, так и боеприпасов.

В мае 2012 года мужчина нашел спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм, пригодные для стрельбы. Их он спрятал, а год спустя, весной 2013-го, из подручных материалов изготовил нестандартное гладкоствольное оружие, из которого можно стрелять этими боеприпасами.

Гражданин согласился с предъявленным ему обвинением, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Суд учел, что мужчина положительно характеризуется по месту жительства, ранее к ответственности не привлекался, а также принял во внимание его возраст, состояние здоровья и другие смягчающие обстоятельства.

В итоге виновный лишен свободы на два года условно с двухлетним испытательным сроком.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|27.04.2017 10:28|

Какие новости все время про шемышейских, ни одной положительной. Буду иметь в виду.

Гость|27.04.2017 10:33|

Калашников Шемышейский. Его надо в Тулу инженером на два года. На благо Великой России матушки пусть создаёт супер оружие.

Гость|27.04.2017 10:35|

По кому дедок стрелял?

Гость|27.04.2017 10:40|

А мог и снаряды найти)

Гость|27.04.2017 10:46|

В Пензе "Катюшу" и танк Т-34 даже искать не надо. Все на видном месте стоит

Имя: Гость
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