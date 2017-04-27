27.04.2017 | 10:10

Суд вынес приговор 64-летнему жителю Шемышейского района. Пенсионер признан виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и хранении как его, так и боеприпасов.

В мае 2012 года мужчина нашел спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм, пригодные для стрельбы. Их он спрятал, а год спустя, весной 2013-го, из подручных материалов изготовил нестандартное гладкоствольное оружие, из которого можно стрелять этими боеприпасами.

Гражданин согласился с предъявленным ему обвинением, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Суд учел, что мужчина положительно характеризуется по месту жительства, ранее к ответственности не привлекался, а также принял во внимание его возраст, состояние здоровья и другие смягчающие обстоятельства.

В итоге виновный лишен свободы на два года условно с двухлетним испытательным сроком.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.