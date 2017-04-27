27.04.2017 | 10:42

63-летний житель села Пяркино Белинского района почти 12 лет проведет за колючей проволокой за убийство женщины. Такое решение вынес суд.

Пенсионер пришел к знакомой, жившей в доме своего гражданского мужа. Владелец жилья отсутствовал, но женщина приветливо встретила гостя. Однако во время застолья хозяйка сказала гостю резкость. В ответ тот схватил кухонный нож и дважды вонзил ей в шею. Хлынула кровь, и жертва агрессора упала мертвой.

Примечательно, что убийство, которое совершил виновный, было не первым: от его рук уже погибла сожительница.

С учетом рецидива преступлений убийца приговорен к 11 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат обжаловали его. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила его без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.