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Криминал | После убийства сожительницы рецидивист зарезал односельчанку

27.04.2017|10:42
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63-летний житель села Пяркино Белинского района почти 12 лет проведет за колючей проволокой за убийство женщины. Такое решение вынес суд.

Пенсионер пришел к знакомой, жившей в доме своего гражданского мужа. Владелец жилья отсутствовал, но женщина приветливо встретила гостя. Однако во время застолья хозяйка сказала гостю резкость. В ответ тот схватил кухонный нож и дважды вонзил ей в шею. Хлынула кровь, и жертва агрессора упала мертвой.

Примечательно, что убийство, которое совершил виновный, было не первым: от его рук уже погибла сожительница.

С учетом рецидива преступлений убийца приговорен к 11 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат обжаловали его. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила его без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|27.04.2017 11:00|

penzainform.ru писал(a):

сказала гостю резкость
а что именно ?

Имя: Гость
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