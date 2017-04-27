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Криминал | Два судимых пензенца украли из аптеки витамины на 2 680 рублей

27.04.2017|14:49
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2 680 рублей - такова стоимость витаминов, которые были украдены с открытой витрины аптеки, расположенной на улице Суворова в Пензе.

О пропаже в отдел полиции № 1 заявила фармацевт, работающая в учреждении здравоохранения. По ее мнению, витамины могли украсть двое мужчин, заходивших в аптеку.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативные метоприятия и установили подозреваемых. Ими оказались пензенцы, одному из которых 32 года, другому 38 лет. Оба мужчины уже нарушали уголовное законодательство и имеют судимость.

«Подозреваемые признались в краже витаминов. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|27.04.2017 15:06|

Отпустите их. Весной людям витаминов очень не хватает!!!

Гость|27.04.2017 15:08|

Новость ни о чем ребятишки витаминов захотелось.

Гость|27.04.2017 15:14|

Скорее всего им за это ничего не будет. Уголовка начинается с кражи на сумму от 5 тыщ. А административный штраф выписывается за кражу от 1 до 2500 рублей. А вот кража на сумму от 2500 до 5000 по-моему никак не наказывается.

Гость|27.04.2017 15:26|

Гость писал(a):

Скорее всего им за это ничего не будет. Уголовка начинается с кражи на сумму от 5 тыщ. А административный штраф выписывается за кражу от 1 до 2500 рублей. А вот кража на сумму от 2500 до 5000 по-моему никак не наказывается.
правовой вакуум до 2500 административк,после 5000 уголовка , от 2500 до 5000 в ук ни слова,скорее всего административное ,возмещение ущерба

Гость|27.04.2017 15:32|

Как никак ? на них отдельный наряд на все 15 суток ..... шурик , забирайте .

Имя: Гость
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