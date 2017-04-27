27.04.2017 | 14:49

2 680 рублей - такова стоимость витаминов, которые были украдены с открытой витрины аптеки, расположенной на улице Суворова в Пензе.

О пропаже в отдел полиции № 1 заявила фармацевт, работающая в учреждении здравоохранения. По ее мнению, витамины могли украсть двое мужчин, заходивших в аптеку.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативные метоприятия и установили подозреваемых. Ими оказались пензенцы, одному из которых 32 года, другому 38 лет. Оба мужчины уже нарушали уголовное законодательство и имеют судимость.

«Подозреваемые признались в краже витаминов. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.