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Криминал | Житель области осужден за махинации с жильем и «работой в ФСБ»

26.04.2017|10:52
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Жителю Пензенской области вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

В период с ноября 2013 по декабрь 2015 года мужчина, представившись сотрудником АО «Транснефть - Дружба» и предложив помощь при покупке квартиры в новостройке по заниженной цене, похитил у новосела более миллиона рублей.

Действуя по той же преступной схеме, в период с декабря 2015 по июль 2016 года он «помогал» приобрести квартиры еще одному своему знакомому, похитив у того денежные средства в общей сумме около двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Пензенской области.

Кроме того, с сентября 2014 по ноябрь 2015 года злоумышленник вводил в заблуждение третьего своего знакомого, планировавшего поступить на службу в органы ФСБ, заявив, что начальник центра по борьбе с экстремизмом и терроризмом - его родственник. За «помощь» в трудоустройстве он получил 400 тысяч рублей.

В итоге Железнодорожный районный суд Пензы приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Гость|26.04.2017 11:51|

Скупой платит дважды.

Имя: Гость
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