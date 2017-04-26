26.04.2017 | 17:00

Камера видеонаблюдения в одном из магазинов зафиксировала, как неизвестный мужчина на глазах у продавца схватил бутылку спиртного и покинул помещение. Догнать злоумышленника не смогли.

Криминальная история случилась в одном из арбековских магазинов. На место происшествия прибыли полицейские. Они задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Пензы.

«В тот день он с друзьями распивал спиртные напитки. У граждан закончился алкоголь, и они отправились в магазин. Когда уже пришло время расплачиваться, молодой человек вернулся в торговый зал, вынес бутылку с ликером и выбежал на улицу», - сообщила дознаватель ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Мария Быкова.

«Я раскаиваюсь, такого больше повторять не буду», - заявил задержанный.

За кражу одной бутылки ликера молодому человеку грозит до четырех лет тюрьмы.