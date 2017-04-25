25.04.2017 | 13:02

Суд вынес приговор двум жителям Кузнецкого района. Один из них признан виновным в убийстве, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Второй осужден за укрывательство преступления.

Напомним: в августе 2016 года при проверке информации на складе магазина в поселке Евлашево обнаружили закопанную в землю металлическую бочку, в которой находилось залитое в бетон расчлененное тело человека без конечностей и головы. Позже эти фрагменты были найдены в земле упакованными в пакет.

По признакам убийства возбудили уголовное дело. Сотрудники следственного комитета и полиции задержали подозреваемого - 31-летнего местного жителя, который добровольно выдал пистолет.

Установлено, что в один из июльских дней 2015 года управляющий базой отдыха «Малинки» на берегу пруда в поселке Евлашево обнаружил самодельный пистолет с тремя боевыми патронами и стал хранить его в своем автомобиле.

Сентябрьской ночью управляющий «Малинками» и житель Евлашева в беседке распивали спиртное. Между ними разгорелась ссора, и начальник базы завершил ее радикальным способом: сходил к машине, достал пистолет и выстрелом в голову убил собутыльника.

На звук выстрела прибежал сотрудник «Малинок», ставший свидетелем случившегося. Из чувства товарищества он решил помочь скрыть следы преступления и топором расчленил труп. Затем оба работника базы сложили фрагменты тела в бочку, залили цементно-песчаным раствором, погрузили емкость в грузовик, перевезли в ангар магазина и закопали.

В итоге убийца приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его приятелю за укрывательство особо тяжкого преступления назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.