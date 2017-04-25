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Криминал | В Пензе ликвидирована наркогруппировка из восьми человек

25.04.2017|16:48
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Сразу восемь человек скоро предстанут перед судом за организацию поставки наркотиков.

Зелье привозили в Пензу из соседнего региона. Затем в дело вступал оптовый закладчик. Он фасовал дурман большими партиями весом до килограмма и прятал для следующего работающего по преступной схеме человека.

«Тот забирал одну из закладок, допустим, 200 граммов, делал из нее 4 штуки по 50. После этого вступали в дело розничные закладчики», - уточнил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Алексей Стяжков.

Таким образом, был перекрыт крупный канал поставки запрещенных веществ в Пензенскую область. Кстати все участники этой группировки - молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет.

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