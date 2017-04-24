24.04.2017 | 09:18

В полицию Пензы поступило сообщение о том, что 34-летний мужчина доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Преступление было совершено в Первомайском районе города.

Проверка показала, что между мужчиной и его бывшей супругой во время распития алкоголя произошла ссора. В ходе конфликта 38-летняя женщина схватила нож и ударила экс-мужа в грудь и плечо.

«Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.