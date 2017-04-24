Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|24 апр 2017|10:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  60.32  |  $  56.23
 

Криминал | В Пензе ссора бывших супругов закончилась поножовщиной

24.04.2017|09:18
Печать

В полицию Пензы поступило сообщение о том, что 34-летний мужчина доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Преступление было совершено в Первомайском районе города.

Проверка показала, что между мужчиной и его бывшей супругой во время распития алкоголя произошла ссора. В ходе конфликта 38-летняя женщина схватила нож и ударила экс-мужа в грудь и плечо.

«Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

0
0
0
0
Гость|24.04.2017 10:03|

Шо опять? А где сковородки с табуретами ужель нет в продаже?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!