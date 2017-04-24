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Криминал | 14-летняя пассажирка поезда Москва - Пенза стала жертвой домогательств

24.04.2017|14:24
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Ранее судимый 50-летний житель Пензенской области подозревается в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

ЧП произошло в ночь на 21 апреля в плацкартном вагоне пассажирского поезда № 94 Москва - Пенза, когда он следовал по территории Сараевского района Рязанской области.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с ней развратные действия без применения насилия.

Потерпевшей удалось убежать от педофила и рассказать о случившемся родителям, которые довели информацию до сотрудников правоохранительных органов, сопровождавших поезд, в связи с чем подозреваемый был незамедлительно задержан и доставлен для работы к следователям, где в содеянном признался и раскаялся», - сообщил ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|24.04.2017 14:40|

А родители то у нее куда делись вдруг из вагона? Тоже бухать пошли? Как то мутно все.

Гость|24.04.2017 14:53|

Может, это она сама в туалет вышла.

Имя: Гость
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