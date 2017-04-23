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Криминал | Житель Пензы признался в краже имущества у супруги

23.04.2017|10:24
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38-летняя жительница Пензы обратилась в полицию и заявила о краже: из съемной квартиры на улице Толстого у женщины пропали мобильный телефон, золотые цепочка с крестиком и банковская карта.

Выехав на место, стражи порядка установили, что к совершению преступления причастен 29-летний муж заявительницы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Мужчина был опрошен и признался в содеянном. Похищенное изъято», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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