23.04.2017 | 10:24

38-летняя жительница Пензы обратилась в полицию и заявила о краже: из съемной квартиры на улице Толстого у женщины пропали мобильный телефон, золотые цепочка с крестиком и банковская карта.

Выехав на место, стражи порядка установили, что к совершению преступления причастен 29-летний муж заявительницы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Мужчина был опрошен и признался в содеянном. Похищенное изъято», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.