23.04.2017 | 11:21

В Пензе сотрудники правоохранительных органов по горячим следам раскрыли кражу куртки из торгового центра, расположенного на улице Кирова.

«В отдел полиции № 1 городского УМВД обратилась с заявлением представительница торговой организации. Она сообщила, что неизвестный похитил из магазина мужскую куртку стоимостью 14 тысяч рублей», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Прибыв на место, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, которые установлены в зале, и выяснили: к совершению преступления причастен 63-летний мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни и ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Гражданина задержали и изъяли у него куртку. Он дал признательные показания.

По факту кражи проводится проверка.