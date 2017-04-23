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Криминал | В Пензе полицейские забрали у бродяги украденную из магазина куртку

23.04.2017|11:21
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В Пензе сотрудники правоохранительных органов по горячим следам раскрыли кражу куртки из торгового центра, расположенного на улице Кирова.

«В отдел полиции № 1 городского УМВД обратилась с заявлением представительница торговой организации. Она сообщила, что неизвестный похитил из магазина мужскую куртку стоимостью 14 тысяч рублей», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Прибыв на место, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, которые установлены в зале, и выяснили: к совершению преступления причастен 63-летний мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни и ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Гражданина задержали и изъяли у него куртку. Он дал признательные показания.

По факту кражи проводится проверка.

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Гость|23.04.2017 11:58|

Эти последнее заберут, совести нет

Гость|23.04.2017 12:00|

Готовьтесь купить блохастую куртку. ГДЕ НАЗВАНИЕ ЦЕНТРА????

Имя: Гость
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