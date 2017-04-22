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Криминал | Следователи продолжают работать над делом подожженного в Каменке ребенка

22.04.2017|09:44
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Срок предварительного следствия по делу погибшего 10-летнего мальчика, получившего ожоги, продлен до 3 мая 2017 года. Окончательное решение пока не принято, расследование продолжается. В связи со смертью ребенка уголовное дело переквалифицировано как причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, вечером 3 июня 2016 года мальчик с тремя приятелями, у одного из которых был мопед, находился на берегу реки Атмис на окраине Каменки. Ребенок стоял рядом с мопедом, крышка бензобака которого была открыта, и мопед упал на него. Бензин вытек на одежду мальчика. Подбежавший приятель, владелец мопеда, щелкнул зажигалкой и поджег следы бензина вблизи от лежавшего на земле друга. Произошло воспламенение, и ребенок получил ожоги 90% тела.

За жизнь мальчика боролись сначала пензенские медики, затем нижегородские врачи. Однако спасти его не удалось.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве у руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Пензенской области Андрея Чапанова.

«Для установления объективных данных проделана кропотливая работа. С момента возбуждения уголовного дела проведено более 339 следственных действий: допросы свидетелей, очные ставки, проверки показаний, следственные эксперименты, осмотры места происшествия и предметов, обыски и выемки, экспертизы. Объем уголовного дела составляет 10 томов.

Представители регионального следственного управления СК постоянно встречаются с матерью погибшего мальчика. Доводы потерпевшей стороны проверялись и проверяются следственным путем.

Следует отметить, что дело изучено сотрудниками прокуратуры области. Какие-либо меры прокурорского реагирования по данному уголовному делу не вносились», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Пензенской области.

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Гость|22.04.2017 10:12|

penzainform.ru писал(a):

более 339 следственных действий:
penzainform.ru писал(a):
Объем уголовного дела составляет 10 томов.
penzainform.ru писал(a):
по данному уголовному делу не вносились»
А вся суть умещается в одной строчке:

penzainform.ru писал(a):

Подбежавший приятель, владелец мопеда, щелкнул зажигалкой и поджег на земле следы бензина вблизи от лежавшего на земле
Что ещё нужно? Запетюрить на пожизненно и поцана и родителей лет на 25.

Гость|22.04.2017 10:21|

Лет через 5 по "неосторожности" уже этот юноша с зажигалкой подожжет корреспондента , который написал эту новость.

Гость|22.04.2017 10:56|

Или его сына

Гость|22.04.2017 10:57|

Вопросы: Почему бензобак был открыт? Почему вдруг мопед упал на стоявшего рядом мальчика? Почему мальчик лежал и не вставал (пока не вытек весь бензин)? Почему хозяин мопеда не помог подняться лежащему на земле мальчику и не поднял и не откатил в сторону мопед,а поджег вытекший бензин? Вот если бы сразу следователь получил ответы на эти вопросы от присутствовавших на месте происшествия пацанов и довел эту информацию до родителей пострадавшего - всё стало бы всем понятно и не надо было бы столько времени выкручиваться.А сейчас уже они ни кому не верят.

Гость|22.04.2017 10:58|

уровень местных следаков похоже.это постоянная покупка шашлыка и пива в алкоточках

Гость|22.04.2017 11:22|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

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