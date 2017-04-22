22.04.2017 | 09:44

Срок предварительного следствия по делу погибшего 10-летнего мальчика, получившего ожоги, продлен до 3 мая 2017 года. Окончательное решение пока не принято, расследование продолжается. В связи со смертью ребенка уголовное дело переквалифицировано как причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, вечером 3 июня 2016 года мальчик с тремя приятелями, у одного из которых был мопед, находился на берегу реки Атмис на окраине Каменки. Ребенок стоял рядом с мопедом, крышка бензобака которого была открыта, и мопед упал на него. Бензин вытек на одежду мальчика. Подбежавший приятель, владелец мопеда, щелкнул зажигалкой и поджег следы бензина вблизи от лежавшего на земле друга. Произошло воспламенение, и ребенок получил ожоги 90% тела.

За жизнь мальчика боролись сначала пензенские медики, затем нижегородские врачи. Однако спасти его не удалось.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве у руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Пензенской области Андрея Чапанова.

«Для установления объективных данных проделана кропотливая работа. С момента возбуждения уголовного дела проведено более 339 следственных действий: допросы свидетелей, очные ставки, проверки показаний, следственные эксперименты, осмотры места происшествия и предметов, обыски и выемки, экспертизы. Объем уголовного дела составляет 10 томов.

Представители регионального следственного управления СК постоянно встречаются с матерью погибшего мальчика. Доводы потерпевшей стороны проверялись и проверяются следственным путем.

Следует отметить, что дело изучено сотрудниками прокуратуры области. Какие-либо меры прокурорского реагирования по данному уголовному делу не вносились», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Пензенской области.