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Криминал | После застолья с незнакомцем житель Сердобска лишился машины и техники

22.04.2017|11:56
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Застолье с незнакомым парнем обернулось для 29-летнего жителя Сердобска крупными неприятностями.

Собутыльник покинул частный дом гостеприимного горожанина не пешком, а на автомобиле ВАЗ-2110, стоявшем во дворе. Ключи от «десятки» он забрал у нетрезвого хозяина жилища.

Но гость не просто сел за руль чужой машины и нажал на газ, а предварительно набил салон техникой, вынесенной из дома. Спустя некоторое время владелец понял, что вместе с автомобилем у него пропали телевизор, ноутбук и мобильный телефон.

Лишившийся имущества мужчина обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Сердобска, который, несмотря на юность, уже совершил преступление и имеет судимость.

«Он был опрошен и признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|22.04.2017 12:30|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

Имя: Гость
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