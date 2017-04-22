22.04.2017 | 11:56

Застолье с незнакомым парнем обернулось для 29-летнего жителя Сердобска крупными неприятностями.

Собутыльник покинул частный дом гостеприимного горожанина не пешком, а на автомобиле ВАЗ-2110, стоявшем во дворе. Ключи от «десятки» он забрал у нетрезвого хозяина жилища.

Но гость не просто сел за руль чужой машины и нажал на газ, а предварительно набил салон техникой, вынесенной из дома. Спустя некоторое время владелец понял, что вместе с автомобилем у него пропали телевизор, ноутбук и мобильный телефон.

Лишившийся имущества мужчина обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Сердобска, который, несмотря на юность, уже совершил преступление и имеет судимость.

«Он был опрошен и признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.